El PSC porta mesos amb la mà estesa cap al Govern per negociar els pròxims pressupostos catalans, però ningú a la Generalitat es dóna per al·ludit. L’aposta estratègica de l’Executiu segueix sent buscar els vots de la CUP per aprovar els comptes, i, tot i que per ara no hi ha cap acord, no es plantegen recórrer als socialistes. El conseller d’Economia, Jaume Giró, encara no ha presentat un esborrany dels Pressupostos. Es va comprometre a fer-ho a mitjans d’octubre, però la negociació amb els antisistema s’està allargant. El president Pere Aragonès va intentar tranquil·litzar els seus el divendres, i alhora deixar clar de nou el seu rebuig al PSC. «Anem pel bon camí en la negociació dels pressupostos. Estem treballant amb la CUP i per poder aplicar l’acord que tenim amb ells necessitem aquests pressupostos. Jo vull aplicar el meu programa, que no és el del PSC. Amb la CUP tenim un acord i alguns punts en comú», va dir a la Ser.

La veritat és que l’acord d’investidura entre totes les forces independentistes de la Cambra no incloïa cap pacte per als comptes, i el PSC explora aquesta escletxa per presentar-se com un partit amb voluntat d’ajudar a la governabilitat. Els socialistes, que amb Salvador Illa al capdavant s’han convertit en el primer partit del Parlament, confirmen que ningú del Govern els ha trucat. «No hi ha res», assegura la número dos d’Illa, Alícia Romero.

Diferències entre socis

El PSC sospita que, per qüestions estratègiques, és Esquerra qui els veta, i que «potser» a JxCat hi ha més partidaris de buscar una aliança amb els socialistes que de buscar el suport de la CUP, que ja ha deixat clar que en tot cas els seus vots no seran gratis. A més, els socialistes adverteixen que queden poques setmanes per iniciar els tràmits per aprovar el pressupost si el Govern no vol prorrogar els comptes actuals. Per aquest motiu Illa va insistir aquest diumenge a oferir-se com a soci alternatiu a la CUP.

Com que no hi ha hagut comunicació, els socialistes no han pogut ni tan sols plantejar les seves peticions a la Generalitat. Romero deixa clar que no hi ha «condicions» prèvies, però el PSC segueix entestat en el fet que es reuneixi una taula de partits catalans en paral·lel a la negociació entre la Generalitat i el Govern. L’independentisme no vol sentir parlar d’aquesta proposta. Tampoc hi ha avenços significatius per ara en les converses sobre la renovació pendent d’importants òrgans autonòmics, com la CCMA i el CAC. En el que sí que coincideixen els socialistes amb ERC és en desvincular els pressupostos catalans de la negociació dels pressupostos generals de l’Estat. Al PSC recorden que els republicans «sempre han separat les dues carpetes», i que, a diferència dels «comuns», ells tampoc han insistit a unir els dos projectes.

Illa anuncia que es postularà per rellevar Iceta al capdavant del partit

El secretari d’organització del PSC, Salvador Illa, va fer oficial aquest diumenge la decisió de presentar la seva candidatura per rellevar l’actual ministre de Cultura, Miquel Iceta, com a primer secretari del partit. La proposta es materialitzarà en el Congrés que el partit durà a terme els dies 18 i 19 de desembre. Illa ho va dir en el marc del Consell Nacional que els socialistes van celebrar ahir diumenge a la seva seu del barri del Poblenou de Barcelona. Per la seva banda, Iceta va assegurar que va presentar la seva renúncia en un «moment oportú» i per «evitar disfuncions» perquè el PSC no estigui supeditat a cap altre àmbit de decisió i perquè el màxim responsable es pugui dedicar a la militància.

«Anuncio que quan s’obri el termini presentaré la meva candidatura a la primera secretaria del partit, aquest és un projecte col·lectiu fet amb molts accents, matisos i de tot el territori de Catalunya, i sempre seré on el partit m’ho demani», va expressar Illa. L’exministre i ara cap de l’oposició es postula un cop Iceta va fer oficial la seva renúncia al càrrec, en «el moment més oportú» per evitar bicefàlies. «Cal assegurar una dedicació pel PSC, no supeditat a cap altre àmbit de decisió», va assenyalar Iceta. En aquest sentit, va destacar els lligams clars i evidents amb el PSOE, tot defensant l’autonomia en les decisions quan això sigui necessari, i destacant els reptes amb què s’ha trobat al capdavant del partit des de que va agafar-ne les regnes el 19 de juliol de 2014.

«Aquest és el càrrec més important per a un militant del PSC, no n’hi ha cap altre», considera Iceta, que va posar de manifest la tasca de treballar per la formació i pels seus militants. Una etapa al capdavant del partit en què ha hagut de combatre un període polític «amb grans dificultats» com la crisi interna, el procés independentista que va culminar «amb una declaració unilateral fallida d’independència i l’aplicació de l’article 155», entre d’altres. «Hem canviat per seguir sent els mateixos, renovem per seguir sent fidels a la nostra història, per ser fidels a això cal seguir renovant-nos», va assenyalar Miquel Iceta.