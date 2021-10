El Mossos d’Esquadra van detenir una dona, de 47 anys i nacionalitat espanyola, per simular que la tenien privada de llibertat i que els seus segrestadors demanaven 6.000 euros com a condició per alliberar-la amb vida. Els fets es remunten a la nit del 4 d’octubre, quan el marit de la suposada víctima va posar en coneixement de la comissaria de Badalona que havia rebut diverses comunicacions a través del seu telèfon mòbil en què la seva dona l’informava del segrest i de les condicions per alliberar-la. Els investigadors van poder desmuntar el relat de la suposada víctima, que va acabar detinguda després que la localitzessin sana i estàlvia mentre jugava una partida de bingo.

Les primeres gestions les van dur a terme agents de la comissaria de Badalona. Els agents van comprovar que la dona no estava segrestada i que havia pogut accedir a part dels diners que la seva parella havia pagat en concepte de rescat. Hores més tard els investigadors la van localitzar, sana i estàlvia, en una sala de jocs d’atzar mentre jugava una partida de bingo. Els mossos van detenir la dona per simulació de delicte i extorsió cap al denunciant, al qual l’arrestada havia imposat el pagament del rescat mitjançant les amenaces cap a la seva vida.