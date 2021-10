ERC admet haver entaulat ja els primers contactes amb el Govern a propòsit de la negociació dels pressupostos generals de l’Estat (PGE). La portaveu del partit, Marta Vilalta, va detallar ahir que, com a qüestió prèvia que «pugui generar el marc de confiança pertinent per poder abordar el debat de les partides pressupostàries», els republicans han exigit a l’Executiu que blindi la protecció del català, en el context de la llei de l’àudio-visual. Això significaria a la pràctica blindar l’idioma en plataformes de «streaming» televisiu com Netflix.

«Es tracta d’eliminar una de les pedres al camí que el mateix Govern» va col·locar amb un redactat legislatiu (la llei de l’àudio-visual) que «oblidava» les llengües cooficials més enllà del castellà, va valorar la també vicesecretària general. Segons va explicar Vilalta, ERC espera la resposta del Govern bipartit. De moment, els republicans no descarten encara la presentació d’una esmena a la totalitat de la llei de pressupostos. El registre del Congrés tanca divendres vinent, a les dues del migdia.

Així mateix, els republicans exigeixen que es faci «inventari» del grau de compliment dels pressupostos vigents, ja pactats amb ERC. «Els incompliments no són amb ERC si no amb el conjunt de la societat catalana», va afirmar Vilalta. La republicana també va apuntar que la demanda sobre el català no treu de la llista cap de les altres demandes, simplement es tracta d’una de prèvia d’obligat compliment per abordar, justament, altres reivindicacions, com la del traspàs de Rodalies.

De fons, ERC manté una altra de les seves condicions prèvies, que és la taula de diàleg i negociació sobre el conflicte polític. No va donar detalls Vilalta del transcurs d’aquestes negociacions paral·leles, en qualsevol cas si va voler acotar la negociació sobre els pressupostos d’aquesta setmana a la demanda de protecció del català i a la revisió dels acords pretèrits.