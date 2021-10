La Fiscalia Superior de Catalunya va exculpar ahir el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i els seus consellers Jaume Giró i Laura Vilagrà, d’haver comès els delictes de prevaricació i malversació de fons en relació amb la decisió de l’Executiu català de crear un fons de 10 milions d’euros per cobrir la fiança de 5,4 milions d’euros fixada pel Tribunal de Comptes als exdirigents independentistes per les despeses exteriors del procés. El ministeri públic va remetre un escrit davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè es desestimi la querella presentada per Vox

La fiscalia considera «precipitada i irreflexiva» la interposició de les querelles i denúncies, alhora que remarca que «de cap manera» queda acreditada la conducta imputada als alts càrrecs de la Generalitat, perquè «l’aprovació» de la norma per la qual es creava el fons no ha produït cap perjudici patrimonial a l’Administració pública, sinó que es «limita» a crear aquest dipòsit.