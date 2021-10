Junts per Catalunya va anuncia ahir la possibilitat de presentar una esmena a la totalitat contra els Pressupostos de l’Estat, pel que va qualificar «d’immobilisme» del Govern davant les reclamacions independentistes. Una opció que Junts proposa que, si arriba el cas, es presenti conjuntament amb ERC. L’anunci arriba quan ERC també ha anunciat la possibilitat de presentar un no frontal al projecte. JxCat va emplaçar ahir de nou ERC a fer «front comú» al Congrés en la negociació pressupostària i va afirmar que els republicans han emprès un «gir» atenent a reclamacions de la formació de l’expresident Carles Puigdemont, segons la versió de la portaveu de JxCat Elsa Artadi. El partit reunirà aquest dijous de manera extraordinària la seva executiva per prendre una decisió sobre l’esmena a la totalitat. «L’esmena la tenim preparada, ho decidirem dijous», va afegir Artadi.