Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres per ordre judicial l'exvicepresident del Parlament Josep Costa per fer-lo comparèixer davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Costa estava citat davant del tribunal com a investigat a mitjans de setembre per desobeir el TC en permetre debatre al ple sobre monarquia i autodeterminació. L'exvicepresident, però, va decidir no presentar-s'hi argumentant que ell no reconeix el tribunal per jutjar cap acord del Parlament i que no estava "disposat a establir una taula de diàleg amb jutges i fiscals repressors, que no entenen la separació de poders". El TSJC va decidir no tornar-lo a citar però es va reservar la possibilitat de fer-lo comparèixer "mitjançant la força pública".

La jutgessa instructora va signar l'ordre de detenció el 25 d'octubre perquè Costa comparegués en qualitat d'investigat davant del tribunal aquest dimecres a les 14.30 hores. Argumenta que l'exvicepresident del Parlament no va al·legar causa que justifiqués la seva incompareixença, "del que es dedueix la no disposició de comparèixer davant de l'autoritat judicial en forma voluntària".

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, s'ha queixat a través de Twitter que no l'hagin deixat veure Costa quan s'ha personat al Palau de Justícia després de rebre una trucada del propi Costa. Segons ha dit, el president del TSJC ha donat ordres expresses que no entri a l'edifici. "Avui és 27-O. Han detingut l'exvicepresident del Parlament. L'Estat no se n'oblida", ha conclòs.