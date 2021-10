La CUP ha obert el debat entre la seva militància sobre els pressupostos de la Generalitat per al 2022. En la reunió que celebraran totes les organitzacions s’informarà de l’estat actual de les negociacions i es dilucidaran els màxims i els mínims a cedir. Els nou vots dels anticapitalistes són indispensables per al Govern si vol tirar endavant els comptes amb un suport netament independentista. El president, Pere Aragonès, i el conseller d’Economia, Jaume Giró, han situat en tot moment la CUP com el seu soci preferent, però les negociacions avancen sense acord. Fonts del partit afirmen que estan molt lluny de tancar un pacte i demanen concrecions mentre el calendari pressiona.