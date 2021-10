La Junta de Seguretat de Catalunya es reunirà el 5 de novembre a Barcelona amb l’ampliació de la plantilla dels Mossos d’Esquadra com a principal assumpte a tractar. A la reunió hi assistiran el president Pere Aragonés i el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, per part catalana, i des de Madrid hi aniran el ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, el secretari d’Estat de Seguretat, Rafael Pérez, i el director del Gabinet de Coordinació del Ministeri, José Antonio Rodríguez.