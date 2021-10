JxCat va registrar ahir al Congrés la seva esmena a la totalitat als pressupostos de l’Estat. Així ho va anunciar la seva cap de files a Madrid, Míriam Nogueras, acompanyada del portaveu al Senat, Josep Lluís Cleries. Nogueras va instar ERC a presentar també la seva esmena a la totalitat abans que acabi el termini avui a les dues de la tarda. L’executiva de Junts havia decidit al matí deixar unes hores de marge per negociar amb el Govern central, però Nogueras va constatar que l’executiu de Pedro Sánchez «no s’ha mogut». JxCat va argumentar que cal ser «exigents» i aprofitar «tota la força» de l’independentisme, en comptes de ser «ingenus» amb Madrid.

Nogueras va assegurar que el seu grup -format per 4 diputats- ha demanat fins a tres vegades reunir-se amb ERC per coordinar les esmenes a la totalitat als pressupostos, però va lamentar que no s’hagi pogut dur a terme. La líder de Junts al Congrés va afegir que ara mateix votar a favor dels pressupostos de l’Estat vol dir «votar a favor que a Catalunya només hi arribi la meitat del que estava pressupostat».

En tot cas, a l’executiu del PSOE i Unides Podem no li preocupa massa aquesta esmena a la totalitat. Més pendent està de dues que són claus perquè els pressupostos puguin seguir el seu camí: les esmenes a la totalitat que els puguin presentar ERC (13 diputats) i PNB (6). Els dos grups parlamentaris i els seus dirigents a Catalunya i Euskadi van negociar ahir discretament amb el Govern per no fer aquest pas, però des del partit català van llançar un avís: «Potser Pedro Sánchez necessita un ensurt». Un ensurt que arribaria en forma d’esmena a la totalitat i que els republicans, com la resta de grups parlamentaris, poden retirar en qualsevol moment abans de la votació, que es produirà dijous que ve, segons Pilar Santos.

Per part seva, el líder del PSC, Salvador Illa, va confirmar que el seu partit està pressionant perquè la nova Llei General de Comunicació Audiovisual «respecti les llengües cooficials d’Espanya, i en particular el català», una exigència que ERC fa al Govern per avalar els pressupostos, segons Daniel G. Sastre.