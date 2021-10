La possibilitat que el raper Josep Miquel Arenas, més conegut com a Valtonyc, sigui extradit a Espanya s’allunya. El Tribunal Constitucional belga va sentenciar ahir que la llei del 1847 que castiga les ofenses contra el rei viola la llibertat d’expressió. La decisió respon a una qüestió prejudicial plantejada pel Tribunal d’Apel·lació de Gant que s’ha de pronunciar sobre l’ordre detenció i entrega cursada per Espanya contra el cantant, cosa que està prevista per al proper 23 de novembre. El Constitucional també critica que aquesta disposició protegeix la reputació del rei de manera més àmplia que la d’altres persones

Valtonyc va arribar a Bèlgica el juny del 2018 fugint d’una condemna de tres anys i mig de presó per enaltiment del terrorisme, injúries a la corona i amenaces. La maquinària judicial espanyola es va posar en marxa per reclamar-ne l’extradició i va emetre una ordre europea de detenció i entrega que va ser denegada en primera instància. El cas va continuar escalant i va arribar finalment a la cort d’apel·lacions de Gant, que, tot i que va constatar que els delictes pels quals les autoritats espanyoles sol·licitaven l’extradició també estaven tipificats a Bèlgica, va decidir remetre una qüestió prejudicial al Constitucional.