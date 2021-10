El Govern català va publicar ahir les declaracions patrimonials de tots els seus membres. El president, Pere Aragonès, declara 424.221,78 euros en actius: un pis en propietat de 325.000 euros, un cotxe de 49.500, 8.800 euros més en dos comptes bancaris, un pla de pensions de 39.917,56 i actius financers en un fons dinversió per valor de 1.004,21. Així mateix, compta amb un passiu de 264.055,57 euros per un préstec hipotecari, un crèdit personal i un de consum.

Aragonès es troba en la cinquena posició en la classificació de consellers en funció del seu patrimoni. Aquesta llista l’encapçala el titular d’Economia, Jaume Giró, el total d’actius del qual puja a 7.105.587,56 euros, segons consta a la declaració de béns patrimonials publicada ahir al portal de transparència de la Generalitat.

Giró afirma que té en propietat el 50% del seu habitatge habitual, dos garatges, un traster, un segon habitatge i un habitatge en inversió, valorats en 642.419,56 euros. A això cal sumar-hi un cotxe de 5.000 euros i una barca de 39.340, a més de 5.164.000 euros en comptes, una assegurança de vida de 251.985, un pla de pensions de 712.599, i accions al Banc Sabadell, a Naturgy i a Telefónica per 290.244 euros.

Per darrere de Giró, la segona consellera amb més patrimoni, encara que amb molta diferència, és la d’Acció Exterior, Victòria Alsina, que posseeix 699.183,50 euros en actius, i declara un pis, un cotxe i 214.183,50 euros en tres comptes.

En tercera posició se situa el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, amb 627.314 euros en actius. Declara dos habitatges en propietat, un pla de pensions i 28.077 euros en comptes bancaris, a més de 305.178 euros de passius per un crèdit hipotecari.

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, compta amb un patrimoni de 455.560 en actius. Té dos habitatges al 50% de propietat, 69.690 euros en comptes corrents i un pla de pensions, tot i que té 10.140 euros de passius per un crèdit bancari.

La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, declara 411.366,50 euros en actius. És propietària al 100% d’un pis, dos garatges i un traster, i al 50% d’un local, un altre pis, una casa, tres terrenys i un traster, així com un cotxe, i té 104.245 euros en comptes.

Per darrere hi ha la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, que és propietària al 100% d’un pis, una casa, un garatge i un traster, té un cotxe, 8.000 euros al banc i una assegurança de vida de 149.094 euros, que eleven els actius a 375.298,05 euros. També té 149.094 euros en passius per un crèdit hipotecari.

En vuitena posició hi ha el conseller d’Educació, Josep González Cambray, amb 333.160,87 euros en actius. El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, té un actiu de 308.100 euros. Té al 50% la propietat de dos pisos, un garatge i un altre immoble, un cotxe i 100.000 euros en comptes bancaris, a més de 100.000 euros de passiu per un crèdit hipotecari.

La consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge, té actius que sumen 282.138,65 euros i 63.990,20 euros de passiu per un préstec hipotecari.

A la cua

A continuació, el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, té uns actius de 238.250 euros; la titular de Drets Socials, Violant Cervera, suma un actiu de 163.365 euros i un passiu de 88.342, i la consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, compta amb un pis valorat en 160.000 euros, un cotxe de 10.000 i 1.827 euros en un compte corrent, a més de 48.957 en plans de pensions, mentre que té un passiu de 95.721.

Entre els membres del Govern que tenen menys patrimoni hi ha la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, que disposa de la meitat d’un local i d’un habitatge -que sumen un valor de 67.923 euros imputables a la consellera-, i declara 10.000 euros en una entitat bancària i un cotxe valorat en 16.000 euros. Però la que tanca la llista és la titular de Recerca i Universitats, Gemma Geis, que no declara cap bé immoble, té dos vehicles, 22.000 euros en una entitat i un pla de pensions de 3.300 euros, cosa que representa un actiu total de 55.350 euros.