Francisco Javier Almeida López de Castro, advocat i violador reincident, i presumptament autor del segrest i assassinat d’un nen de 9 de Lardero (La Rioja), feia 16 mesos que estava en llibertat. L’home va sortir de presó l’abril del 2020, després de 22 anys empresonat pel conegut com a «crim de la immobiliària». La condemna imposada era de 40 anys. Va complir 22 anys i mig de forma continuada i va obtenir la condicional. Prèviament, ja havia estat tres anys i mig més a la presó. El 1993 va ser condemnat a 7 anys de presó per abusar d’una nena i només en va complir la meitat. Als tres anys i mig va ser posat en llibertat. El presumpte assassí de Lardero té 54 anys i ha passat mitja vida a la presó.

Després de complir condemna per l’agressió a una nena el 1993, el 1998 va protagonitzar el conegut com a «crim de la immobiliària». Amb l’excusa de voler adquirir un pis, va enganyar la víctima, una treballadora de l’entitat. Li va clavar 16 punyalades, l’última, directa al cor. La sentència va provar els fets i va ser condemnat a 40 anys de presó. Almeida va complir 22 anys i mig de forma continuada. L’abril del 2020 va sortir en llibertat condicional i dijous a la nit va ser detingut pel presumpte segrest i assassinat d’un nen de 9 anys a Lardero.

Després d’una intensa recerca, la Guàrdia Civil va detenir Almeida dijous a dos quarts de dotze de la nit a casa seva. El criminal reincident va ser arrestat pels agents per ser presumpte autor del segrest i assassinat del nen que va desaparèixer unes hores abans en un parc del municipi. Una nena de la zona, segons van confirmar fonts del cas, va ser qui va posar en avís els investigadors: havia enganyat el nen en un parc i setmanes abans havia intentat el mateix amb la nena. La Guàrdia Civil va haver de protegir l’home dels veïns de la zona, que el volien linxar i van criticar les forces policials per no haver actuat abans contra aquest home, ja que tothom sabia que vigilava els nens del barri.

La Guàrdia Civil el va trobar al costat del cos del nen al portal del seu domicili. Segons les primeres hipòtesis, hauria enganyat el menor, que jugava en un parc mentre celebrava amb la família la festa de Halloween. Quan van ser localitzats, el menor jeia a terra del portal, amb símptomes d’asfíxia, i no es va poder fer res per salvar-li la vida. El cos del nen va ser traslladat a l’Institut de Medicina Legal de Logronyo, on se li practicarà l’autòpsia.