El jove de Tarragona que es va suïcidar després de matar un veí el mes de setembre passat és el mateix que va assassinar el marit de la perruquera de Pedralbes de Barcelona el juliol del 2019. Els Mossos d’Esquadra donen els dos crims per resolts però investiguen si el jove va poder estar darrere de més morts i sospiten que, si no s’hagués tret la vida per evitar ser detingut, hauria tornat a atacar.

El 10 de setembre passat, a la nit, un noi va disparar des del carrer contra un veí de Tarragona que era al balcó del seu domicili. Tot i la falta de llum i de la distància, l’assassí, demostrant una punteria entrenada, va matar la víctima, que va rebre diversos trets. Els equips d’emergència no van poder fer res per salvar aquest home, que es guanyava la vida fent tatuatges en un establiment de la ciutat.

El soroll dels trets va alertar els veïns, que van veure el pistoler fugir. Van trucar els Mossos d’Esquadra i van facilitar una descripció del sospitós. La roba que vestia i l’aspecte que tenia es va distribuir per emissora i la policia catalana va activar en aquell instant un dispositiu per trobar-lo. Una patrulla d’antidisturbis de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) va veure un jove que encaixava amb aquesta descripció pocs minuts després.

Segons fonts policials, el que va passar a continuació va ser que el sospitós, en veure que els antiavalots s’acostaven cap a ell perquè l’havien reconegut, va treure l’arma –la mateixa que acabava d’utilitzar per acabar amb la vida del tatuador que es trobava al balcó– i es va suïcidar d’un tret a la boca.

La investigació

Els investigadors que es van fer càrrec de les indagacions van començar per identificar el cadàver del pistoler, un jove veí de Tarragona a la residència del qual van trobar diverses armes de foc. I per intentar confirmar que les bales que van treure del cos del tatuador assassinat al balcó del seu domicili havien estat disparades amb la mateixa pistola que la que s’allotjava al cap del jove que s’havia suïcidat, van enviar tots els projectils al laboratori de balística. L’estudi de les bales va confirmar que les mateixes havien sortit de la mateixa arma de foc. Però a més es va descobrir una altra cosa: la mateixa pistola també havia estat usada per a un altre crim, el del marit de la perruquera de Pedralbes, un assassinat encara no resolt que es va cometre el juliol del 2019.