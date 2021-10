«Entrava un, sortia un altre. No hi havia més d’una persona a l’habitació». La veu de la noia va inundar la sala de l’Audiència de Barcelona en què ahir va començar el judici de quatre joves acusats de violar-la en un pis de Manresa. La noia va recordar que va tenir «molta por» de morir i que, des d’aleshores, pateix atacs de pànic, no pot anar sola pel carrer, ni tampoc ha pogut reprendre els seus estudis. «La meva vida ha estat una merda», va assegurar la víctima.

Els quatre acusats estan a la presó provisional. La fiscalia reclama per a cadascun un total de 55 anys per quatre delictes d’agressió sexual, un en grau de temptativa. L’acusació pública atribueix individualment a cada processat l’autoria de la seva violació més la cooperació necessària dels atacs sexuals perpetrats pels altres.

El succés es va produir el 13 de juliol del 2019. Aquell dia, cap a les deu de la nit, la víctima es va trobar amb uns joves en una plaça de Manresa i se’n van anar a l’habitatge que aquests ocupaven. Un cop al pis, els acusats, segons el fiscal, «prèviament posats d’acord i amb la intenció de satisfer els seus desitjos sexuals», van oferir a la noia alcohol i drogues i aprofitant el seu estat la van violar repetidament. La noia va explicar que va anar a casa dels imputats, a qui acabava de conèixer, per sopar i «fer temps» fins a anar a una festa.