El ministre de Cultura, Miquel Iceta, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el popular grup Estopa van ser alguns dels il·lustres visitants de la segona jornada del saló Manga Barcelona, que es va tornar a omplir d'aficionats al còmic japonès i la cultura «otaku». Malgrat les inclemències del temps durant el matí d’ahir, les cues per entrar al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona es van reproduir per poder conèixer les últimes tendències en el sector del Manga i participar en les nombroses activitats culturals i gastronòmiques que s'hi organitzen.

El ministre Miquel Iceta va ser un dels visitants que es va passejar el matí pel saló, que se celebra fins demà, diada de Tots Sants. Iceta es va apropar a alguns dels expositors i es va interessar per les novetats en una edició que torna a ser presencial després que l'any passat se celebrés íntegrament en línia per la pandèmia.

Per la seva banda el president de la Generalitat, que va començar la seva visita a l'Espai Japan Experience, va anar acompanyat per la directora de Manga Barcelona i directora general de Ficomic, Meritxell Puig, i pel vicepresident de Ficomic, Alberto González. Els germans Muñoz s’hi van acostar per presentar un videoclip d'una de les seves cançons, que està il·lustrat amb dibuixos en format anime.