Nou avís d’ERC al Govern perquè no doni per descomptat el sí definitiu dels republicans als pressupostos de l’Estat malgrat la decisió d’última hora del partit independentista de no presentar una esmena a la totalitat als comptes públics per al 2022. «Es buscaran les millors fórmules per a garantir un percentatge de producció, doblatge i subtitulació en llengües cooficials que requerirà la conformitat d’ERC per a aprovar la llei», «serà necessari, però no suficient, per a un vot favorable d’ERC», va advertir Vilalta en una entrevista a Rac1.

El pacte encara ha de concretar-se perquè quedi recollit en la normativa audiovisual. «Ahir no vam donar el nostre vot favorable als pressupostos de l’Estat. Ahir, el que vam fer, és obrir la porta a poder negociar-los. En aquest debat a la totalitat que s’ha de produir la setmana que ve, des d’ERC ens hem compromès a no bloquejar-lo», va descriure ahir Vilalta. I en aquest sentit va recordar que existeixen encara «carpetes» pendents de negociar en àrees socials i econòmiques, especialment per a garantir més inversions a Catalunya i que aquestes s’executin segons el que es preveu en els pressupostos. Una de les queixes d’ERC i del govern és que l’execució de les obres es queda molt per sota del que es preveu en els comptes.

Per part seva, la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, defensa que ERC no hagi presentat una esmena a la totalitat del projecte de pressupostos generals de l’Estat (PGE). També va valorar que EH Bildu i el PNB tampoc hagin presentat esmena. En canvi JxCat, la CUP, el PP, Vox, Ciutadans, Coalició Canària i Fòrum Astúries sí que han presentat esmena a la totalitat.