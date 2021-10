El raper mallorquí Josep Miquel Arenas, Valtònyc, ha expressat "molta tristesa" per no haver rebut el suport de l'esquerra espanyola i pel fet que aquest col·lectiu no hagi posat en valor la decisió del Tribunal Constitucional de Bèlgica, on viu, de derogar el delicte d'injúries a la corona arran del seu cas. "Polítics i activistes que es diuen republicans i internacionalistes s'han estimat més estar per les bajanades dels Kit Kat i les Oreo que no tenen res a veure amb els drets fonamentals i no han fet ni una piulada", ha deplorat. Ho ha dit a TV3 recordant la proposta del ministre de Consum i líder d'Izquierda Unida, Alberto Garzón, de prohibir la publicitat de dolços el mateix dia de la decisió del TC belga: "Fa molta vergonyeta".

"Espanya avança cap al segle XVII i Bèlgica avança cap al segle XXI", ha afegit Valtònyc, que ha aprofitat l'entrevista per reivindicar l'exili català a Bèlgica i la xarxa de suport que hi ha trobat. Per això ha lamentat la falta d'unitat independentista, que ha atribuït als partidismes, i la situació actual de la política a Catalunya, fent referència a la negociació sobre llei de l'audiovisual: "Quan vaig arribar aquí lluitàvem per la independència i ara lluitem perquè posin Netflix en català".