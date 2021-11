Junts busca donar l’estocada final al PDeCAT. O el que és el mateix, el partit de l’expresident Carles Puigdemont ultima una OPA implacable a una desena d’alcaldes postconvergents de pes per decapitar definitivament el gairebé únic poder institucional que queda al partit hereu de Convergència, que mira de tornar a refundar-se de la mà d’altres petits grups postconvergents. L’operació està en marxa i s’executarà, precisament, després de l’enèsima mutació dels de l’expresident Artur Mas.

Igualada, Vilafranca del Penedès, Piera, Masquefa, Puigcerdà, Deltebre, Martorell, Figueres, Lloret... són municipis de molt pes que estan en el punt de mira de Junts, juntament amb molts d’altres de mida menor però també determinants de cara al resultat global. La fórmula pot passar tant per l’ingrés de l’alcalde o el candidat a Junts ara o a mitjà termini, com per un conveni polític pel qual el primer edil es presenta sota les sigles que ja tenia (moltes ja consistien en la fórmula «Junts per...» i el nom del municipi en qüestió), però posa el resultat electoral al sac dels vots de Junts de cara a aconseguir pes en les diputacions, ja que ara com ara els de Puigdemont només governen en la de Barcelona i de la mà del PSC.

Des de la direcció de Junts confirmen que l’actuació està en marxa i s’executarà quan el PDeCAT es transformi en una altra formació, perquè és previsible que aquesta operació generi més desercions en la postconvergència per la possible dretanització del nou partit, ja que incorporarà grups de tendència ultraliberal. «No tenim pressa, el PDeCAT ha d’acabar de posar-se la soga al coll», descriuen a la cúpula de Junts.

Unes 180 alcaldies

El PDeCAT té unes 180 alcaldies, segons les seves dades. Moltes, sota la denominació de Junts i el nom del municipi. L’objectiu del partit és intentar resistir l’envestida, però, com afirmen a Junts, els alcaldes postconvergents hauran d’escollir «entre el partit d’Àngels Chacón o el de Puigdemont, Turull, Rull... ». Fins i tot un destacat regidor del PDeCAT admet que «el partit és una força en liquidació, que cada vegada s’assembla més a Unió, per tant, anar per separat de Junts a les municipals seria un suïcidi». «Soc dels que crec que hem d’anar junts, hi ha més coses que ens uneixen que les que ens separen», assenyala un alcaldable postconvergent.

Però l’acord de bona fe entre les dues cúpules polítiques sembla impossible malgrat l’adversari comú, ERC, que en les últimes municipals ja va superar Junts notablement.