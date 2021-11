El Consell per la República, l’entitat que lidera l’expresident Carles Puigdemont i que pretén constituir-se en capdavantera de l’estratègia de la confrontació amb l’Estat, va escollir durant el cap de setmana els representants del que anomena l’«assemblea de representants». Pel que fa a l’urna de càrrecs electes, van ser escollit Puigdemont, Clara Ponsatí, Toni Comín, Lluís Puig i Laura Borràs, juntament amb 35 persones més. A la circumscripció de Girona van resultar escollits Albert Donaire, Júlia Balés, Marta Cullell, Aleix Clarió, Assumpta Raurich, Sílvia Armengol, Joan Puig i Salvador Ribot.

Amb aquest mecanisme es pretén constituir una cosa semblant a un parlament paral·lel («el parlament del Consell») format per una banda per càrrecs electes (majoritàriament càrrecs institucionals de Junts per Catalunya) i per altra per candidats que es van presentar a les eleccions i van ser escollits pels mateixos socis de l’organització, uns 87.000 actualment, dels quals van votar 22.584, un 25,7%. A les eleccions no es van presentar candidats procedents d’ERC o la CUP.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, va criticar que ERC i la CUP no participessin a les eleccions. «És fantàstic no participar en un lloc i dir que, llavors, no és suficientment plural perquè no hi participes, quan hi estàs convidat», va argumentar, segons Europa Press. Borràs va defensar que aquest òrgan és «l’espai més transversal que hi ha dins de l’independentisme».

El Consell per la República, aposta clara de JxCat, va néixer després de fugida de part del Govern de Puigdemont a l’exili i ERC i la CUP se n’han anat desvinculant, fins al punt que el seu funcionament i hipotètica reforma van esdevenir un escull entre JxCat i els republicans per a la investidura de Pere Aragonès com a president de la Generalitat. Actualment, el Consell per la República té 100.000 inscrits, però només van poder participar en el procés els inscrits abans del 18 de setembre, per la qual cosa el cens ha resultat ser notablement inferior. Els electors van votar telemàticament en dues urnes: una per a qualsevol ciutadà inscrit al Consell, segons la circumscripció, i l’altra exclusivament per als càrrecs electes. Segons l’entitat, un sistema de validació d’identitat i un equip de síndics han treballat per evitar irregularitats com un doble vot, segons ACN.