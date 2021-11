UGT, CCOO i la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) han elaborat un comunicat conjunt per reclamar al govern espanyol diverses mesures contra l’increment del preu de la llum. En concret, els sindicats han demanat “posar fi a l’oligopoli elèctric”, convertir en estructural el mecanisme pel qual es detreuen a les empreses els “beneficis caiguts del cel” i condonar els deutes de les famílies amb les companyies subministradores quan responen a raons objectives de pèrdua d’ingressos, entre altres. Les entitats han alertat que l’increment del preu de la llum té “greus conseqüències socials” i pot ser també un “obstacle important” per a la recuperació econòmica i la transició vers la sostenibilitat.

“Estem assumint les tarifes més altes de la història”, han denunciat els sindicats en un comunicat conjunt.

Davant aquesta situació, UGT, CCOO i CONFAVC han reclamat al govern espanyol “intervenir” sobre el preu de la llum. En concret, els sindicats han demanat establir un tram de consum a preu reduït en funció dels ocupants de l’habitatge, condonar els deutes de les famílies amb les empreses subministradores quan responen a raons objectives de pèrdua d’ingressos i convertir en estructural el mecanisme pel qual es detreuen a les empreses elèctriques el “beneficis caiguts del cel”, introduint una auditoria de costos de totes les instal·lacions i centrals de generació.

Així mateix, les entitats han reclamat establir un mecanisme de contractes a mitjà termini a un preu fix per reduir la “volatilitat” dels preus i disminuir el risc dels consumidors i fer més “senzill i assequible” el canvi de potència contractada.

Una altra de les mesures proposades és transformar el mercat marginal, canviant-lo pel principi de remunerar segons cost, i “posar fi a l’oligopoli elèctric”. En concret, els sindicats demanen segregar les centrals hidroelèctriques de les actuals companyies elèctriques, separar “definitivament” les activitats de transport, distribució i comercialització i gestionar públicament el recurs hidroelèctric per facilitar la gestió d’un parc de creixement renovable, garantir els cabals ecològics i moderar el preu de l’electricitat.

Les entitats també han reclamat al govern espanyol assumir alguns components de la factura elèctrica a través dels pressupostos generals de l’Estat i impulsar la transició energètica a través del desenvolupament d’energies renovables, l’acceleració de la implantació de l’autoconsum i les comunitats energètiques i la creació d’un fons d’ajudes per a famílies vulnerables i les comunitats de veïns.

Així mateix, els sindicats també han insistit en la importància de crear una prestació de subministrament mínim vital, articulada amb l’ingrés mínim vital i la renda garantida de ciutadania, que millori “substancialment” el bo social elèctric i el bo tèrmic.

UGT, CCOO i CONFAVC consideren que el problema del preu de l’electricitat a l’Estat té causes “profundes”, agreujades per la conjuntura actual. Una de les principals és “la inacció política” dels diferents governs, segons els sindicats. “Han anat posposant una reforma contundent en el sector que estableixi un sistema de fixació de preus més just i transparent”, han lamentat.

Una altra de les causes és el sistema de fixació del preu de l’electricitat, que remunera tota l’electricitat generada al preu de la tecnologia més cara que entra al sistema. És el que s’anomena “beneficis caiguts del cel”, d’entre 800 i 1.200 milions d’euros cada any.

Els sindicats també han alertat de l’augment del preu del gas natural, necessari per produir electricitat a les centrals de cicle combinat. El preu d’aquesta matèria ha augmentat en els mercats internacionals, així com el preu dels drets d’emissió de diòxid de carboni.

Una altra causa és el control de la generació hidroelèctrica per part de les grans companyies, segons els sindicats. Aquesta tecnologia, produïda amb un bé públic com és l’aigua de la majoria dels embassaments i centrals ja amortitzats, és l’únic mecanisme “efectiu” d’emmagatzematge d’energia i molt flexible per adaptar-se a les variacions de la demanda. Tot i això, les entitats denuncien que les companyies ofereixen l’energia d’origen hidroelèctric a preus molt pròxims als de la generada amb gas.

Els sindicats també han criticat l’aplicació del nou model de facturació, vigent des de juny, i han assegurat que “no es pot aplicar” en un moment d’encariment del preu. En tot cas, han valorat positivament les mesures adoptades pel govern espanyol i han reclamat que tinguin continuïtat i esdevinguin estructurals