L'acusada de cremar una bandera espanyola a Tarragona l'1 d'octubre de 2020 no s'ha presentat al jutjat, on aquest dimarts estava citada a declarar com a investigada. Segons ha explicat ella mateixa als mitjans, se li atribueix un delicte d'ultratge a Espanya en una causa iniciada per la Policia Nacional. L'encausada, membre del CDR Tarragona, ha assegurat que no reconeix la justícia espanyola ni el delicte pel qual se l'acusa, i ha rebut el suport d'una cinquantena de membres del col·lectiu a les portes de la seu judicial. El seu advocat, Carles Perdiguero, ha assenyalat que d'acord amb la jurisprudència europea l'acusació contra la seva clienta «no té cap sentit». Si la causa avança, Perdiguero ha anunciat que en demanaran l'arxivament.