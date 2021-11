Les xarxes es van fer ressò dilluns de l’agressió que els porters de la discoteca Waka Sabadell, ubicada a Sant Quirze del Vallès, van protagonitzar presumptament contra un noi per motius aparentment racistes.

Així ho van explicar els difusors d’un vídeo on es veu almenys dos vigilants propinant cops de puny i puntades de peu a una persona estirada a terra. La discoteca ha estat protagonista els darrers anys de diverses polèmiques de caire racista fins al punt que la Generalitat es va plantejar denunciar-la per impedir l’accés a persones pel seu color de pell.

Paral·lelament, una noia negra no va poder accedir a la matinada de dissabte a la discoteca Titus Carpa Badalona pel seu «to de pell», mentre que dues amigues que l’acompanyaven sí que van poder entrar a l’establiment, segons va denunciar a les xarxes socials l’actriu Àgata Roca, tia de la noia afectada per aquest suposat cas de racisme.

Segons la versió que Roca va fer pública al seu perfil d’Instagram, després d’entrar primer les dues amigues al local un porter d’aquesta discoteca va impedir el pas a la neboda, de 18 anys i originària de Madagascar, i li va deixar anar: «Quan baixis dos tons de pell et deixarem entrar». «Les amigues quan van veure que no la deixaven entrar, van sortir. Això va ser així tal com ho he explicat. No és cap broma, va ser tal qual», va afegir l’actriu catalana.