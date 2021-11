La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha condemnat aquest dimecres en nom del Govern la violació d'una menor a Igualada. "No és culpa de les dones que són agredides, tenim dret a poder anar soles, acompanyades, begudes, a qualsevol hora o lloc sense ser agredides", ha reclamat en una atenció als mitjans des de plaça Sant Jaume de Barcelona. Verge, acompanyada també del president de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha sumat a la concentració convocada per entitats feministes per rebutjar l'agressió de la jove. La consellera també ha demanat als homes que es responsabilitzin del combat contra les violències i ha cridat els mitjans a no "revictimitzar". "Tenim dret a viure lliures de violències masclistes", ha conclòs.

Per la seva banda, les entitats convocants han lluït pancartes liles demanant 'prou violència contra les dones' i han exigit que cap agressió quedi sense resposta. 'Volem caminar tranquil·les de dia i de nit' o 'de la por a la ràbia' han estat alguns dels missatges que s'han pogut sentir a la trobada.

En paral·lel a la concentració, el Govern ha condemnat en un comunicat la violació "brutal" de la menor, un fet que ha colpit "profundament" l'executiu català. La Conselleria d'Igualtat i Feminismes ha posat a disposició de la víctima, de la seva família i del seu entorn els serveis de la xarxa especialitzada d'atenció i recuperació de les violències masclistes.

Alhora, la conselleria ha fet una crida perquè la "consternació social" que "avui sent la ciutadania", que s'ha expressat a través de nombroses concentracions a les vuit del vespre a les places de nombrosos municipis, sigui "permanent". I ha afegit: "No ens trobem davant un cas aïllat. El fet que cada dia tres dones denunciïn una agressió sexual a Catalunya no és digne d'una societat democràtica. Es tracta d'una vulneració constant dels drets humans de les dones, les adolescents i les nenes".

Des de la conselleria també alerten que no s'acabarà amb la violència contra les dones "si no desterrem el patriarcat de tots els àmbits". I això passa, afegeixen, perquè els homes "assumeixin d'una vegada per totes les responsabilitats individuals i col·lectives davant el masclisme i les violències masclistes".

Alhora han recordat que les informacions que "promouen la revictimització" de les dones són "intolerables" i "incompleixen la legislació vigent". En aquest sentit subratllen que els mitjans de comunicació tenen la "responsabilitat" d'informar "sense vulnerar el dret a la intimitat" de les dones agredides i "respectant sempre la seva dignitat, defugint del tractament morbós dels fets".