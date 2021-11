El Govern ha rellevat el fins ara conseller delegat de l’Institut Català de Finances (ICF), Víctor Guardiola, que es va abstenir a la votació de l’aval per cobrir la fiança de 5,4 del Tribunal de Comptes a 34 exalts càrrecs per l’acció exterior de la Generalitat. La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va explicar ahir a la roda de premsa posterior al Consell Executiu que s’ha aprovat el nomenament de Jordi Òliva com a membre de la junta de govern i nou conseller delegat de l’ICF. «Els avals eren jurídicament solvents, eren uns avals que estaven fets dins del marc legislatiu. Víctor Guardiola ha deixat el càrrec per iniciativa pròpia, per motius personals», va destacar Plaja. Víctor Guardiola va assumir el càrrec de conseller delegat de l’ICF a finals de gener en substitució de Josep-Ramon Sanromà, que es va jubilar després d’una etapa de deu anys al capdavant d’aquesta entitat financera pública.