Sí, encara hi ha ideologies. I JxCat no és només un partit independentista, sinó que la seva intenció és situar-se a la centralitat del tauler, entre esquerres i dretes. Serveixi aquesta prèvia per explicar que el partit de l’expresident Carles Puigdemont opta, ara com ara, clarament pel PSC com a soci per aprovar els pressupostos del Govern si la CUP finalment no avala el projecte, atès que els anticapitalistes segueixen molt crítics amb els plans del conseller d’Economia, Jaume Giró.

Les fonts governamentals consultades confirmen que, per a JxCat, l’estratègia és clara: posar tota la carn a la graella per aconseguir el sí de la CUP o, almenys, tres abstencions dels anticapitalistes. Però això no farà que Economia salti línies vermelles: ni incrementarà impostos a les rendes més altes com exigeix la CUP (els proposa a canvi una rebaixa de l’IRPF a les rendes més baixes, que beneficiaria més d’un 70% dels que anualment paguen aquest impost), ni invertirà 1.000 milions d’euros en salut (la xifra pressupostada és una mica menor de 650 milions), malgrat que així consta en el pacte de govern establert entre ERC i JxCat, perquè no disposa d’aquests diners per invertir-los en la sanitat catalana.

És més, JxCat va deixar clar ahir a la CUP que no esperarà a tenir el seu plàcet per aprovar els comptes al Consell Executiu i manté la intenció de fer-ho el 9 de novembre. Ho farà, previsiblement, sense tenir tancat el sí o l’abstenció anticapitalista. Però els presentarà sí o sí.

Davant aquesta pressió, la CUP va reiterar ahir la demanda d’un referèndum d’independència i un gir a l’esquerra. Però això no posa nerviós el Govern, que sosté que en alguns departaments, com a Interior, s’estan aprovant mesures d’acord amb el pacte amb la CUP.

Mentrestant, ERC no s’inquieta. Els republicans descarten qualsevol entesa d’aquesta importància amb el PSC. «La CUP sap que l’alternativa a nosaltres és la sociovergència que ja s’observa a la Diputació de Barcelona i que ja ha tret el cap en assumptes com el de l’ampliació del Prat», va afirmar una veu del Palau de la Generalitat.