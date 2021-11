Un jutge ha absolt el fotògraf d’El País Albert Garcia, que va ser jutjat acusat d’empènyer un policia nacional quan cobria els disturbis del procés a Barcelona, ​en concloure que no hi ha «proves fefaents» en contra. En la sentència, avançada per El País, el jutjat penal 8 de Barcelona exculpa Garcia per la falta de proves «fefaents» que empenyés el policia i també perquè conclou que, més que forcejar amb ell, el que va passar va ser «una agafada d’un agent de l’autoritat a una persona per procedir a detenir-lo».

Per aquest motiu, el jutge aplica el principi in dubio pro reo (en cas de dubte, a favor de l’acusat) i absol el fotògraf, ja que entén que hi ha «seriosos dubtes» que els fets passessin tal com els va relatar la fiscalia , que va arribar a demanar un any i mig de presó per un delicte d’atemptat a l’autoritat, si bé en el judici ho va rebaixar a una multa de 4.800 euros per desobediència.

El jutge conclou en la seva decisió que no s’ha pogut declarar provat que el fotògraf ignorés les ordres dels policies per menyscabar el principi d’autoritat, ni que li propinés una forta empenta per després escapolir-se de l’intent de detenció i que colpegés fortament a la mà dreta l’agent, com defensava la fiscalia.