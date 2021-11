Transcorreguts gairebé sis mesos des de la seva investidura i presa de possessió, Pere Aragonès començarà aquesta setmana la seva agenda internacional. Els seus dos primers viatges oficials a l’estranger, Waterloo i l’Alguer a banda, seran a Glasgow, aquest cap de setmana, com a assistent a la Cimera del Clima (el COP 26, tal com va revelar dilluns La Vanguardia), i a París, la setmana que ve, seu de la Unesco. Fonts del Govern asseguren que mantindrà a la capital francesa una trobada «important» i remeten per a més endavant ulteriors detalls sobre la cita en aquest organisme de les Nacions Unides dedicat a la ciència, la cultura i l’educació que dirigeix, a punt d’expirar el seu mandat, la francesa Audrey Azoulay.

La intenció de la presidència republicana és recuperar aquells viatges d’anteriors presidents que tenien un fort caràcter de promoció econòmica i de venda de marca Catalunya i no estaven exempts de reivindicació nacional. Les recents accions del Tribunal de Comptes poden coartar les expectatives d’aquests viatges? La resposta, des del Palau de la Generalitat, és contundent. «No. Farem els viatges que cal fer i l’àmbit democràtic és una prioritat. El Tribunal de Comptes persegueix tots els viatges indiscriminadament. Fins i tot, si volen, l’assistència a la Cimera del Clima podria ser punible, per a ells».

«L’agenda internacional del president és molt potent, si es compara amb la dels seus últims antecessors», apunta una altra veu que remet a trobades que ja ha mantingut, a Barcelona, ​​entre d’altres, amb Jeremy Corbin, exlíder dels laboristes britànics , així com amb els ambaixadors d’Alemanya i el mateix Regne Unit, entre altres cites. També ha mantingut una intensa agenda de contactes amb els mitjans internacionals. Al Palau de la Generalitat destaquen que a l’última trobada amb corresponsals van acudir (presencialment i telemàtica) 30 reporters.