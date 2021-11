La Sindicatura de Comptes de Catalunya, organisme de fiscalització del sector públic, fa mesos que dóna la veu d’alarma respecte les empreses públiques de la Generalitat. En els darrers informes d’aquest ens, corresponents als anys 2019, 2020 i 2021, es detecten irregularitats quant a la gestió del personal al 77% de les empreses analitzades, mentre que al 72% hi ha problemes amb la contractació de béns i serveis. A partir d’aquests 39 informes de la Sindicatura, el PSC va denunciar ahir la situació de «mala praxi generalitzada» a l’administració i va demanar que se li posi fi. Els diputats socialistes Alícia Romero i Jordi Riba van afirmar, no obstant, que dubten que el Govern ho intenti resoldre perquè al pla de govern del 2017 ja s’apuntava a la creació d’un organisme per centralitzar les compres de la Generalitat, i és una promesa que es torna a fer aquest 2021. «No hi ha prioritat política», va resumir Romero.

Aquesta centralització de les compres podria evitar irregularitats «recurrents», segons denuncia el PSC, vinculades, per exemple, a la contractació de personal, el fraccionament de contractes o els concursos amb criteris confusos. Els socialistes també proposen que es formi els directius de les entitats autònomes i dependents de la Generalitat sobre procediments de contractació i gestió de recursos humans. Les irregularitats que detecta la Sindicatura són de gravetat variable. Els diputats socialistes van recordar que, si l’organisme veu indici de delicte, ha d’elevar els informes a la instància corresponent -la fiscalia o el Tribunal de Comptes, per exemple-, però en la majoria de casos es tracta més aviat d’observacions vinculades a pràctiques incorrectes. Per exemple, la Sindicatura denuncia que el 2016 la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals no va respectar «els principis d’igualtat, mèrit i capacitat» en la selecció de personal.