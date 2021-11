L’alcalde Jordi Hereu planteja per primera vegada la possibilitat que Barcelona torni a ser seu olímpica, en aquest cas, dels Jocs d’Hivern. Al cinema, Avatar rebenta les taquilles alhora que a les discoteques sona constantment Human de The Killers. I mentre Espanya intenta superar una crisi creixent, Catalunya descobreix Fèlix Millet, el prohom convertit en rufià pel saqueig del Palau de la Música.

Amb aquest paisatge de fons, el Carles i l’Helena van prendre una decisió potser menys transcendent, però sens dubte avançada al seu temps: prescindir del cotxe. Es van desfer del vell Fiat Bravo amb la idea de no comprar cap altre automòbil. A partir d’ara, transport públic, caminar i bicicleta. I així fins als nostres dies. No se n’han penedit, però ara se’n recorden més que mai d’aquell utilitari perquè la Generalitat els reclama que paguin l’impost d’emissions de diòxid de carboni aplicat a vehicles de motor. Per a contaminació, la que han estalviat a la ciutat i al planeta en aquests 12 anys. El seu no és un cas anecdòtic, ja que prop de 3.000 persones ja han presentat un recurs en circumstàncies semblants.

El Govern va començar a cobrar aquesta taxa el 15 de setembre i, segons fonts del Departament d’Economia i Hisenda, s’han enviat 500.000 notificacions a ciutadans catalans que han de complir aquest requisit inclòs a la llei catalana de canvi climàtic. Fa pocs dies, aquesta parella va rebre la carta de l’Agència Tributària de Catalunya en què els reclama 47,62 euros per la pol·lució que genera el cotxe, amb matrícula acabada a JV, comprat el 1989. La missiva informa que l’1 de maig, i durant 15 dies, es va publicar el padró provisional de les actuacions subjectes al nou impost. Quina badada, a en Carles no li va passar pel cap consultar aquesta base de dades per comprovar si apareixia el seu Fiat Bravo de 155 cavalls. Ell ara es mou amb bici elèctrica i la seva dona va amb metro.

En Carles va trucar al 012 i una senyora li va dir que no era el primer ni el segon que trucava per demanar explicacions. «Va ser la primera que em va advertir que hauria de pagar per poder iniciar la reclamació», explica Carles, superat per una situació que creu «surrealista». Poc després va trucar a l’Agència Tributària de Catalunya i va obtenir una resposta similar. Segons Economia, per al cobrament de l’impost es van fer servir «les dades del parc mòbil facilitades per la DGT».