L’alcaldessa de Barcelona, ​​Ada Colau, va defensar ahir instal·lar molins de vent a Barcelona per generar energia eòlica, per «corresponsabilitat» amb els territoris més despoblats on solen ubicar-se aquest tipus d’infraestructures. Aquests molins, que estarien ubicats a Collserola, acompanyarien la torre de Norman Foster al cel de Barcelona.

Ho va dir Colau en una entrevista a TV3 des de Glasgow (Regne Unit), on participa com a vicepresidenta de la xarxa de ciutats C40 en el marc de la cimera del clima COP26. «Hem d’anar junts. L’objectiu és el mateix: salvar el nostre territori, fer-lo més sostenible i, en la mesura que sigui possible, fer-lo autosuficient», va afirmar l’alcaldessa de Barcelona.

Colau també va instar la Generalitat i el Govern a augmentar la inversió en el transport públic i Rodalies (que sumen més de 750 milions de passatgers a l’any), i va lamentar que l’«última gran proposta d’infraestructura de mobilitat important» va ser l’ampliació de l’Aeroport de Barcelona, que mou poc més de 50 milions de passatgers, segons va exposar l’alcaldessa.

Preguntada per si l’Ajuntament es planteja implantar un peatge urbà a la ciutat, la primera edil va dir que Catalunya ha de reduir el transport privat i reforçar el transport públic, i va puntualitzar a més que el peatge urbà «és una de les mesures que es poden estudiar en el futur».