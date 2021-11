Dos anys després dels disturbis per la sentència del procés, un informe forense ha revelat que la pèrdua d’un ull per part d’un jove que es va veure embolicat en aquells aldarulls d’octubre del 2019 «és compatible» amb l’impacte d’un projectil de «foam» llançat pels Mossos d’Esquadra. Amb aquest, ja són tres les persones que han patit una mutilació ocular a causa dels trets d’agents de la policia de la Generalitat. Els dos incidents anteriors es van produir en l’intent d’ocupació de l’aeroport de Barcelona, també després de la sentència de l’1-O, i durant una manifestació contra l’empresonament del raper Pablo Hasél, el febrer del 2021.

El dictamen de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya sobre el jove marroquí A. K., a què ha tingut accés El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, s’ha inclòs en el procés judicial obert per aclarir aquest succés. Les fonts judicials consultades asseguren que, en no haver pogut concretar-se quin escopeter va disparar el «foam» i no poder atribuir un delicte concret, aquest procediment està en camí de ser arxivat. Tot i això, s’obre la porta per reclamar per la via contenciosa o civil. El jove ferit va fer divuit anys precisament el dia anterior als fets.