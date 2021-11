La crisi climàtica amenaça d’elevar la temperatura de les ciutats gairebé 4,5 graus de mitjana abans de finals de segle i convertir aquests llocs en epicentres dels extrems climàtics. Aquest és el futur ombrívol que dibuixa un nou informe del Programa per al Medi Ambient de les Nacions Unides sobre com seran les metròpolis del 2100 si l’escalfament global avança i, en definitiva, si la Cimera del Clima de Glasgow fracassa. Més enllà d’aquestes projeccions catastròfiques, l’anàlisi de l’ONU assenyala un grapat d’iniciatives de tot el món que estan aconseguint, contra tot pronòstic, reduir l’impacte de la crisi climàtica a les ciutats; entre aquestes destaca l’exemple de les superilles i els eixos verds de Barcelona.

La panoràmica global de ciutats que són «exemples a seguir» en temes de sostenibilitat dissenyada per les Nacions Unides descriu el projecte de Barcelona amb un optimisme especial. Les superilles, apunta l’informe, són el primer pas d’un projecte de transformació urbanística que pretén «recuperar per als ciutadans part de l’espai que fins ara ocupaven els cotxes» i crear un «espai públic més verd, més just i més segur». L’estudi també celebra la iniciativa dels eixos verds, que entre el 2022 i el 2032 preveuen convertir desenes d’avingudes en zones verdes. Al barri de l’Eixample, per exemple, s’estima que un de cada tres carrers deixarà enrere l’asfalt i esdevindrà un espai de vianants i ple de vegetació.

L’anàlisi de l’ONU sobre els projectes verds de Barcelona destaca dos punts clau sobre l’impacte d’aquests projectes en un món immers en una crisi climàtica sense precedents. En primer lloc, el fet que aquestes iniciatives treguin espai als vehicles contaminants ja suposa un punt d’inflexió per reduir la contaminació de l’aire a la ciutat. En segon lloc, l’informe veu amb bons ulls que el disseny d’aquests projectes està pensat per «proporcionar una ombra estratègica».

Segons l’anàlisi, de fet, l’ús de paviments permeables i, sobretot, l’expansió del verd podria esmorteir l’impacte de l’augment global de les temperatures (que en el millor dels casos es podria limitar a 1,5 graus de mitjana global o, si la Cimera del Clima de Glasgow fracassa, podria sumar fins a 3 graus als termòmetres). Iniciatives similars dutes a terme a altres parts del món, assenyala l’estudi, han aconseguit baixar els termòmetres fins a quatre graus a les àrees amb corredors verds urbans.