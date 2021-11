El Parlament català va rebutjar ahir la proposta de resolució registrada conjuntament per En Comú Podem i Ciutadans per crear una comissió d’investigació sobre la gestió de les residències per a la gent gran durant la pandèmia. En Comú Podem, Cs, Vox, CUP-NCG i PPC hi van votar a favor. El PSC-Units, ERC i Junts ho van rebutjar i van impulsar un grup de treball per analitzar l’impacte de la COVID-19 a les residències. La cambra ja havia constituït una comissió d’investigació de residències, però va decaure amb el final de la legislatura. La diputada dels comuns Jess González va criticar que els grups que donen suport al Govern no optessin per reactivar la comissió d’investigació en aquest moment.