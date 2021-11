«Plantejar un pla B és provocar que falli el pla A. I el pla A no té per què fallar». Són paraules d’un dels caps d’ERC referint-se a la voluntat de Junts de recórrer al suport del PSC si fallen les negociacions per als pressupostos de la Generalitat amb la CUP. L’aposta d’ERC i de Pere Aragonès passa exclusivament per la CUP. O el que és el mateix, per la majoria del 52% independentista que va aconseguir el secessionisme en les eleccions del 14-F. I ahir, en un missatge que tenia diversos destinataris, entre ells Junts, el president català va tornar a deixar-ho clar: «La prioritat és consolidar el programa de la investidura».

Una manera com una altra de descartar el PSC, ja que, com va recordar, aquest programa d’investidura inclou la resolució del conflicte polític mitjançant l’amnistia i l’autodeterminació. Conceptes tots dos molt allunyats, ara, del full de ruta del PSC. També en deixa fora els comuns. I que Aragonès s’expressés sobre el pacte d’investidura, en resposta a Jèssica Albiach, és revelador. L’últim destinatari del missatge d’el president català va ser la CUP, afirmant que prioritzar la consolidació del programa (o pacte) d’investidura significa que els republicans no s’allunyaran dels punts que incloïa aquest acord.