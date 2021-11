Centenars de persones van sortir ahir al carrer a Igualada per condemnar la violació d’una noia de 16 anys dilluns a la matinada, 1 de novembre, en aquest municipi. Mentrestant, els Mossos d’Esquadra segueixen amb les investigacions per intentar aclarir uns fets que familiars de la víctima qualifiquen d’«inhumans». Segons fonts properes al cas, la policia catalana està tancant el cercle per detenir els agressors. Tant la concentració que va acollir la plaça de l’Ajuntament de la capital d’Anoia com la majoria de les impulsades a altres localitats catalanes -de Masquefa (on estudia) a Piera, passant per Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Barcelona- van ser convocades per moviments feministes.

Els membres del consistori no es van pronunciar públicament en aquest acte i van deixar el protagonisme a les entitats convocants. Tot i això, moments abans tots els grups van fer públic un comunicat en contra de la violència masclista. Dimarts, poc després de conèixer la terrible notícia, que la pròpia família de la menor va voler fer pública per advertir que l’agressor o els agressors segueixen lliures i demanar la col·laboració de la ciutadania per atrapar-los, ja es va celebrar un primer acte de rebuig, de la mà del col·lectiu La Traca, al qual també es van sumar els representants polítics.

La violació va tenir lloc al polígon industrial de Les Comes, a Igualada. La víctima havia anat amb unes amigues a la discoteca Epic i es dirigia a l’estació de tren, possiblement acompanyada d’un noi desconegut. Poc abans, a les cinc de la matinada, havia escrit un missatge a la seva mare on li deia que agafaria el comboi de les sis per tornar a casa. A prop de les set, un camioner la va trobar estesa en un descampat. Estava inconscient i amb el vestit pujat fins a les espatlles. La menor, que ha estat sotmesa a diverses operacions, està conscient, però assegura no recordar el que va passar quan va sortir de la discoteca. Els testimonis de les amigues, el poc que ha verbalitzat l’adolescent i les gravacions del polígon són claus.