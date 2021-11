El darrer any el nom de NSO Group ha aparegut relacionat amb múltiples escàndols d’espionatge. Dimecres, els EUA van decidir posar la companyia israeliana a la seva llista negra, ja que l’Administració Biden entén que ha actuat «en contra dels interessos de seguretat nacional i de política exterior» del país.

El producte estrella de NSO Group és Pegasus, un programa d’espionatge que ha venut «exclusivament» a fins a 45 governs. Encara que es ven com una eina per combatre el crim i el terrorisme, també s’ha fet servir per espiar i perseguir periodistes, activistes humanitaris, diplomàtics i polítics dissidents, ja que és un virus que s’instal·la als mòbils de les seves víctimes per registrar trucades, missatges, imatges i qualsevol altre fitxer i que pot utilitzar el dispositiu per escoltar les seves víctimes.

El juliol del 2020, una investigació de The Guardian i El País va destapar que aquest programari s’havia fet servir per punxar els telèfons de Roger Torrent i Anna Gabriel, llavors president del Parlament de Catalunya i diputada de la CUP. Altres polítics independentistes, com l’actual vicepresident del Govern Jordi Puigneró i el diputat Ernest Maragall, també van ser víctimes d’un ciberatac.

La decisió del Departament de Comerç dels EUA de posar NSO Group a la llista negra suposa un cop dur per a la firma israeliana, que queda equiparada a grups de cibercriminals russos i xinesos que també suposen una amenaça per a la seguretat nacional. Més enllà del cop a la reputació, la decisió suposa una sanció important, ja que prohibeix a les empreses nord-americanes vendre peces o complements a NSO Group si no compta amb una llicència d’autorització especial.

La investigació periodística internacional va destapar que entre les víctimes de Pegasus també hi hauria el president francès, Emmanuel Macron, i gairebé la totalitat del seu gabinet, cosa que NSO Group ha desmentit. Fa anys que Israel assegura que supervisa de manera exhaustiva l’exportació d’armes i material d’espionatge a altres nacions, però després d’esclatar l’escàndol el Govern s’ha distanciat d’aquestes empreses privades.