Els Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) per al 2022 van superar ahir el seu primer i decisiu tràmit. El debat de totalitat al Congrés. La primera barrera i la que marca l’èxit d’un projecte de llei que, excepte sorpreses, quedarà definitivament aprovat abans que acabi l’any. El Govern de coalició tenia ja assegurat des del passat divendres el suport d’ERC, PNB i Bildu, i amb això es garantia poder tombar les set esmenes de devolució que havien presentat PP, Vox, Ciutadans, Junts per Catalunya, CUP, Foro Asturias i Coalició Canària. L’aliança de l’executiu amb els seus socis d’investidura va funcionar sense sorpreses: 156 vots a favor de les esmenes, 188 en contra i una abstenció. Així, PSOE i Unides Podem aconseguien revalidar el suport que els va permetre tirar endavant els comptes públics de 2021 (van sumar el BNG) i es dirigiexen cap al blindatge de la legislatura fins al seu final.

El Govern podrà seguir endavant amb la tramitació dels Pressupostos per al 2022, que culminarà abans del 31 de desembre. Això sí, els seus socis ja van avisar ahir que aquest gest no suposa un sí definitiu al projecte. Al Govern li queda per davant una intensa fase de negociació amb ERC, PNB i Bildu per aconseguir el suport final als comptes. Però un cop passada la primera prova, és difícil que els Pressupostos descarrilin. I és possible que aquests siguin els últims de la legislatura, ja que assegurar-se els suports als següents comptes, els de 2023, que Pedro Sánchez sí que vol presentar, serà més complicat per la proximitat de les urnes i perquè el necessari avanç en el procés de consolidació fiscal obligarà a contenir les partides de despesa. El president, a la sortida de ple, va celebrar aquest «primer pas» per a l’aprovació d’uns pressupostos «que inicien una nova etapa» i avancen cap a «una societat més igualitària».

ERC, PNB i Bildu solen advertir els socialistes que apuren massa els terminis, que negocien a darrera hora, que no s’adonen que els necessiten. De fet, els dos primers van resoldre el dubte de si presentarien esmena de totalitat pocs minuts abans de superar-se el termini, divendres passat. «Depenen dels mateixos», els va recordar en el ple de la cambra baixa el portaveu republicà, Gabriel Rufián. «La supèrbia en política i en la vida és mala consellera», va amonestar, i encara que el PSOE visqui «un moment alfa, un moment àlgid» després del seu 40è Congrés Federal, ha de tenir en compte que «comença a tenir molta gent massa enfadada». Rufián va aconsellar els socialistes que «calculin bé les seves forces», no només per a l’aprovació definitiva dels Pressupostos, sinó perquè l’executiu pugui aguantar tota la legislatura. «I no sé si els queda més gasolina als motors per a tant de viatge», va dir.

Llei de l’audiovisual

Per a ERC era fonamental que el Govern garantís una quota a la protecció del català, el gallec i el basc en la propera llei audiovisual. L’executiu es resisteix a concretar percentatges, i tampoc ho va fer la titular d’Hisenda en la seva rèplica a Rufián. L’executiu entén que cal encaixar aquesta garantia que imposa la Constitució a tots els poders públics, sense «espantar» les inversions privades en un moment crític.

El PNB tampoc ofereix un xec en blanc al Govern de coalició. «Ens falta un bon tros per acordar els Pressupostos», va advertir la diputada nacionalista Idoia Sagastizábal. La portaveu va defensar que són necessaris uns «Pressupostos expansius i inversors» i que per això votaven en contra de les esmenes. Ara bé, això és, va dir, només «el punt de partida per a una negociació per discutir les discrepàncies». Principalment, en matèria d’inversions. El PNB va pactar amb l’executiu la setmana passada, gairebé a l’últim moment, el traspàs per a la «gestió íntegra» de l’ingrés mínim vital. «Són durs en les negociacions, però ens entenem bé encara que ens costa temps arribar a acords», va replicar per la seva banda Montero, que va definir el PNB com un «soci prioritari» de l’executiu, amb «capacitat negociadora» i «tarannà constructiu». També de guant blanc va ser el debat d’EH Bildu amb la ministra. El seu portaveu, Oskar Matute, ja va avisar els socialistes que si no compleixen la seva paraula i no deroguen la reforma laboral, «és molt probable» que perdin els seus socis i també «les eleccions». El Govern, va explicar, serà llavors el «únic responsable que governi la dreta». Montero va insistir que l’executiu és conscient que no rep un «xec en blanc».

Els comptes passen ara al tràmit de ponència i comissió, i després al ple, entre el 22 i el 25 de novembre. El pas següent és el Senat. Hauran d’entrar en vigor l’1 de gener. El Govern aspira a obtenir els suports dels partits que ahir van facilitar la tramitació.