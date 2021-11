La mare de la menor violada la nit del 31 d’octubre a l’1 de novembre en sortir d’una discoteca d’Igualada ha enviat una carta al president del Govern, Pedro Sánchez, en què demana «que la llei sigui dura amb aquests salvatges» i que s’implantin lleis dures perquè es protegeixin nenes, adolescents i dones. A la carta, a la qual ha tingut accés Europa Press, demana que «frenin aquestes salvatjades ja» i que les zones d’oci es restringeixin per edats, que no es consumeixin drogues i alcohol -tant fora com dins del recinte-, i que si ho fan, es multin amb 3.000 euros com a mínim.

«Ja veuràs que amb multes de 3.000 euros els adolescents no tornen a consumir alcohol ni drogues i no falsifiquen els DNI per entrar a les discoteques», explica la mare de la menor. A la carta també demana que «els violadors, delinqüents i assassins» estiguin en una llista negra i que se’ls prohibeixi l’entrada a les zones d’oci, ja que als espais concorreguts per adolescents hi ha d’haver molta protecció i vigilància, segons les seves paraules.

La mare explica que seria segur que a l’entrada d’aquests locals hi hagi un control d’alcoholèmia, drogues i COVID i per comprovar els DNI per veure que no són falsos.