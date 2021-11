Els Mossos d’Esquadra i les policies locals tornen a estar al centre de la disputa política. L’ús partidista dels cossos policials es va tornar a evidenciar ahir a l’hemicicle català en la discussió sobre una moció que, precisament, demanava aparcar els interessos que envolten aquest assumpte. El text, impulsat per ERC però treballat mà a mà amb Junts, va tirar endavant amb un ampli suport de l’hemicicle, entre recels de la CUP i els comuns i crítiques del PSC, Cs i el PPC per defensar ara la protecció als agents, malgrat haver rebutjat anteriorment un text similar dels socialistes. De fons, el debat es va interpretar com una manera de calmar les tensions amb la cúpula i els sindicats dels mossos, després d’haver exhibit el descontentament amb l’executiu català en una protesta pels carrers de Barcelona el 23 d’octubre per exigir «respecte social i institucional».

El Parlament va condemnar així els aldarulls i «accions violentes» en l’àmbit públic i contra els uniformats, va rebutjar la criminalització dels joves que protesten, va agrair els esforços del cos policial i d’emergències durant la pandèmia, va reafirmar el compromís en la lluita contra els discursos d’odi i va retreure la «instrumentalització partidista» de la policia. I l’hemicicle es va conjurar per instar el Govern a negociar amb l’Estat «el retorn dels més de 619 milions d’euros» pendents des del 2017, la jubilació anticipada i la compra de material, vehicles i dispositius de defensa; i iniciar els tràmits per actualitzar el marc legislatiu que regula la seguretat pública, incorporant les conclusions que surtin de la comissió parlamentària sobre el model policial que presideix la CUP i que constava a l’acord d’investidura del president Pere Aragonès. Així mateix, plantegen que els pressupostos catalans prevegin un increment de plantilla i que es garanteixi la defensa jurídica dels agents quan acreditin lesions.