Una jutge de Granollers ha obert una investigació contra Fèlix Millet, expresident del Palau de la Música condemnat pel saqueig de la institució, per la presumpta desaparició de diversos objectes de valor de la mansió on viu a l’Ametlla del Vallès. Aquests béns estaven embargats per ordre judicial per rescabalar l’espoliació de l’auditori barceloní. L’ocultació d’aquests objectes es va descobrir durant l’execució de la sentència que va condemnar Millet, de 85 anys, a nou anys i vuit mesos de presó i a la devolució, juntament amb Jordi Montull, dels 23 milions que van desviar.

Els advocats del Palau, Marc Molins i Laura Parés, van aconseguir que l’Audiència de Barcelona, que va jutjar el cas Palau i l’encarregada d’executar la sentència, autoritzés l’any passat l’entrada d’uns pèrits a la casa de l’Ametlla per valorar les 44 obres d’art embargades, segons va avançar El País i va confirmar El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona. La sorpresa és que faltaven alguns objectes, com un piano de cua, un capçal de llit del segle XVIII, uns ullals d’ivori i desenes de figures d’aquest material, segons l’acta on apareix la signatura de dues filles de Millet, que roman a la presó. Aquests objectes formaven part dels 44 que, el 2012, el jutge d’instrucció que va investigar el saqueig va embargar després d’ordenar l’escorcoll de la vivenda de Millet.

Les fonts consultades asseguren que Millet va ser citat al Jutjat d’Instrucció número 4 de Granollers el 28 d’octubre passat, però que la compareixença va ser ajornada i encara no hi ha nova data. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ratificat que l’òrgan judicial va rebre una denúncia de l’Agència Tributària i que es va incoar un procés judicial al maig pels presumptes delictes de falsedat documental i apropiació indeguda.

La recuperació d’allò espoliat

Les fonts consultades asseguren que l’execució de la sentència, confirmada pel Tribunal Suprem l’abril del 2020, no és complicada. No només s’ha descobert que falten les peces esmentades, sinó que Montull, segons s’ha denunciat, suposadament hauria amagat que estava percebent, a més de la pensió, ingressos pel lloguer d’una propietat que té a mitges amb la parella a la localitat costanera d’El Masnou. L’habitatge roman embargat per la justícia des del 2012.

En aquest sentit, el 27 de setembre, la Fiscalia de Barcelona va informar que existien indicis que Montull, que va ser condemnat a set anys i mig, «no havia posat de manifest» tots els ingressos, béns i drets a disposició del tribunal sentenciador de l’Audiència de Barcelona. Els magistrats van acordar llavors deduir testimoni als jutjats per depurar la possible responsabilitat penal en què podria haver incorregut.