Els ponts que es van dinamitar durant la tardor política del 2017 s’estan reconstruint. La seva estabilitat futura encara s’ha de demostrar, però, de moment, han sostingut el pas de 3.379 nous agents per als Mossos d’Esquadra. No és qualsevol cosa. La policia de la Generalitat va estar al punt de mira de l’Estat, i de la seva justícia, que va sospitar durant tres anys que va ser part clau en l’intent frustrat d’independència.

Que ahir els governs espanyol i català acordessin reforçar el cos de seguretat autonòmic és simptomàtic. El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, encarregat d’anunciar-ho, va considerar la notícia com la més rellevant en matèria de seguretat de totes les que s’han produït els últims anys. El ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va defensar que «l’únic» que ha de preocupar els mandataris de les dues administracions és la seguretat dels catalans.

Aquests 3.379 agents suposaran incrementar la plantilla dels Mossos un 20%. El sostre fixat el 2006 era de 18.267 agents i ara se situarà en els 20.006. Per als sindicats dels Mossos, també per als mateixos agents, la falta d’efectius per assumir el dia a dia del cos ha estat fins ara un mal endèmic. Elena, que considera una bona xifra l’aprovada a la Junta i va victorejar el seu èxit malgrat les «diferències» que encara separen els dos governs, va aclarir que les oposicions es mantindran per a 800 nous efectius cada any. «No farem una convocatòria de noves places de 3.000 policies», va afegir.

Per al conseller, la necessitat d’augmentar la plantilla ve donada pel creixement de la població resident a Catalunya des del 2006 i per l’aparició de nous reptes que ha d’assumir el cos català, com ara el terrorisme, la ciberdelinqüència o el crim organitzat que ha aparegut a la comunitat a causa del boom de la marihuana.

Tant Elena com Fernando Grande-Marlaska van començar la seva compareixença en roda de premsa condemnant «l’atrocitat perpetrada» a Igualada. A porta tancada, Elena i Marlaska havien parlat del clima que ha deixat la violació a l’opinió pública, que va aportar relleu a un dels acords importants ratificats. En aquesta Junta de Seguretat se li va donar caràcter formal a «un impuls de la interoperabilitat» del sistema Viogen de Policia i Guàrdia Civil amb el de vigilància de la violència masclista dels Mossos d’Esquadra.