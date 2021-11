La constatació que serà molt difícil aconseguir una veu única en el PSOE en el debat sobre el finançament autonòmic es va convertir en la conclusió potser més rellevant de la reunió de treball que va mantenir ahir la direcció del partit amb els seus barons que dirigeixen governs autonòmics, i en què va participar la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, la que haurà de quadrar aquest puzle. No va ser aquesta, però, l’única idea que va sortir de la cimera. Tots coincideixen que el nou sistema ha de comptar amb més recursos i no alimentar la «confrontació» entre comunitats. Comparteixen que el finançament ha de ser suficient per suportar el pes de l’Estat del benestar i que s’ha de sumar el Partit Popular.