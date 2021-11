El president i la secretària general d’ERC, Oriol Junqueras i Marta Rovira, respectivament, van defensar ahir que el referèndum «és l’única via» per accedir a la república catalana, i van reafirmar l’aposta pel diàleg amb l’Estat però també per consolidar «l’aliança estratègica» amb la CUP. Els dirigents d’ERC van expressar el seu compromís de treballar per un nou referèndum, però aconseguit com a resultat de la negociació amb l’Estat, ja que consideren que «cal aprendre» de les victòries, «però també dels errors» del 2017. Junqueras va defensar el referèndum en un acte on Marta Rovira, encara que es troba vivint a Suïssa, va poder estar «present» virtualment a través d’una imatge de vídeo projectada a l’escenari.

Per altra banda, l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) va demanar ahir als partits independentistes amb representació al Congrés no donar estabilitat al Govern central facilitant l’aprovació dels Pressupostos Generals de l’Estat per al 2022 «mentre aquest no respecti el dret d’autodeterminació de Catalunya». Així ho va dir l’entitat en un comunicat després de celebrar una reunió plenària del Secretariat Nacional de l’ANC a Perpinyà, on va fixar el posicionament respecte la negociació dels comptes pressupostaris de l’executiu.

L’entitat va fer una crida als diputats independentistes al Congrés -els d’ERC, Junts, PDeCAT i CUP- a establir una estratègia de bloqueig perquè «caure en el parany de la negociació alimenta la dominació i la subordinació a l’Estat, confon la ciutadania i genera tensions internes innecessàries en el moviment independentista». En el comunicat, l’ANC va assenyalar que «garantir la governabilitat d’un estat que nega drets fonamentals i espolia econòmicament és una paradoxa inadmissible, ja que situa Catalunya en una posició cada cop més i més subsidiària, i l’allunya d’un escenari que permeti aconseguir l’alliberament nacional».