Un jutjat del Vendrell investiga el pastor de l’Església Pentecostal Unida a Europa com a presumpte autor d’un delicte d’abús sexual a una menor. Tal com va avançar el diari La República Txeca i van confirmar posteriorment fonts policials, l’home va ser arrestat divendres a la nit i va passar ahir a disposició del jutge, que va prendre la decisió de deixar-lo en llibertat.

Els fets que va denunciar la víctima haurien passat aproximadament entre finals del mes d’agost i principis de setembre. Durant el dia d’ahir van declarar la noia i l’home arrestat, i van donar dues versions molt diferents de la història.

Versions diferents

Ella va assenyalar davant del jutge que el pastor de l’Església Pentecostal Unida a Europa li va fer dos petons al coll sense el seu consentiment quan s’acomiadaven després d’una activitat. Per contra, l’arrestat va negar els fets i va assegurar que no va passar res del que explica la noia. De moment, tampoc no hi ha testimonis que puguin aportar més informació relacionada amb l’episodi que ha estat denunciat. Per tot això, el jutjat va acordar deixar l’home en llibertat i continuarà amb la investigació.