El 'tocomotxo' és una estafa tradicional que se sol desenvolupar en llocs transitats on un individu aborda la víctima manifestant tenir un bitllet de loteria premiat i que per alguna causa no pot cobrar. L'estafador ofereix a la víctima vendre-li el bitllet per menys diners del que correspon el premi.

Normalment al·legarà motius convincents per explicar per què no pot cobrar el premi. Ser un estranger en situació irregular, estar en un procés de divorci, no voler compartir el premi amb la seva exparella o haver de sortir de viatge amb urgència són algunes de les excuses més recurrents.

Per donar més credibilitat a l'estafa, arribarà un segon estafador (ganxo), que sol confirmar l'autenticitat del premi ensenyant un llistat de bitllets premiats en un diari o comprovant el número en el telèfon mòbil. Quan la víctima compra el bitllet premiat i el cobra a la finestreta de l'administració de loteria comprova que el bitllet de loteria és fals, o no està premiat.