marxa reivindicativa. Més d’un miler de persones es van manifestar ahir a la tarda pel centre de Barcelona contra el que consideren «l’estafa de la llum», és a dir, l’elevat preu de la factura elèctrica. Convocats per un centenar de col·lectius, associacions i sindicats com l’Aliança contra la Pobresa Energètica, la PAH, el Sindicat de Llogaters o la CGT, van començar la marxa a la plaça de la Universitat i van avançar cap a la plaça de Catalunya i la Via Laietana. Els assistents van exhibir cartells i pancartes contra l’augment del preu de l’energia.