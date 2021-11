Quan falten pocs dies perquè el projecte de pressupostos del Govern entri al Parlament per al seu tràmit i possible aprovació, el PSC va estendre ahir la mà a ERC i Junts per aprovar-li els comptes si finalment la CUP no els concedeix el seu suport. La portaveu dels socialistes al Parlament, Alícia Romero, va assegurar en una entrevista a Catalunya Ràdio que la seva formació ofereix la seva col·laboració «a canvi de res». L’oferiment del PSC té bona acollida al si del Govern, especialment entre els postconvergents; tal com va avançar El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona. Així, Junts prioritzarà tirar endavant els comptes amb els vots favorables o l’abstenció de la CUP; però no està disposat a creuar determinades línies vermelles que demanen els anticapitalistes, com seria una pujada d’impostos a les rendes més altes; entre d’altres.

La portaveu socialista va assegurar que els de Salvador Illa es posen a disposició del Govern «per la inestabilitat que genera la CUP», una formació que va titllar de «radical». Va insistir que l’oferiment el mantindran, independentment de com avancin les negociacions pressupostàries tant a l’Ajuntament de Barcelona com al Congrés dels Diputats. Tot i això, Romero també va admetre que fins ara no han mantingut «cap» reunió amb els partits que formen l’actual executiu català per parlar dels comptes.

L’oferiment dels socialistes per negociar amb ERC i Junts el seu suport als comptes catalans no és nou, i és que des de fa mesos que estén la mà a l’executiu per participar dels pressupostos i reforçar la seva imatge com un partit amb voluntat d’ajudar a la governabilitat. En aquest sentit, la portaveu socialista va destacar que «l’oposició té l’obligació de construir i proposar» projectes que permetin la recuperació econòmica i l’abordatge dels reptes socials derivats de la pandèmia de la COVID-19.