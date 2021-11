A menys de 24 hores perquè el Consell Executiu aprovi avui el projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2022, el mateix Govern va augmentar els seus esforços per aconseguir l’aval de la CUP als comptes. O, com a mínim, per intentar garantir-se que superin el primer tràmit parlamentari, la setmana que ve, i evitar que una esmena a la totalitat torni el projecte a l’executiu. Als 749 milions que es dediquen a vivenda, com va avançar diumenge El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, se suma la recuperació de la gestió pública del 061, com va avançar ahir Nació Digital i, sobretot, una de les mesures més demanades pels anticapitalistes: la posada en marxa d’una companyia energètica pública catalana. Tot això, per acontentar la militància anticapitalista, que el cap de setmana que ve votarà sobre el futur de les negociacions.

Els esculls principals que amenacen l’acord es mantenen (macroprojectes, impostos, full de ruta independentista, serveis públics i polítiques socials), però la Generalitat els va diluint a mesura que s’esgota el temps. L’anunci de l’energètica pública el va fer el president, Pere Aragonès, a Glasgow, on va participar en la Cimera del Clima de l’ONU. En concret, el que va explicar Aragonès és la posada en marxa d’un programa que permetrà la dotació de personal per impulsar aquesta companyia els propers mesos, i que activarà un grup de treball per estudiar com ha de ser l’empresa pública. El programa, que dependrà de la Conselleria d’Acció Climàtica que lidera Teresa Jordà, permetrà tenir una proposta de funcionament en sis mesos.

Pel que fa a la internalització del 061, els anticapitalistes destaquen que cal llegir amb atenció la lletra petita, perquè el seu objectiu és que tant els teleoperadors com els gestors siguin subrogats, mentre que, segons ells, el text del Govern es refereix només al personal d’«interès sanitari».