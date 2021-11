El jutge Joaquín Aguirre està investigant els comptes bancaris de Jordi Castells Masanés, actual subdirector general de Cooperació Local de la Generalitat i exdirector de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona. Segons la interlocutòria a què ha tingut accés El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, el càrrec apareix com a implicat en la causa sobre el presumpte desviament de fons de la institució provincial cap a diverses entitats, algunes de l’òrbita nacionalista, i el suposat finançament del procés. El març del 2020 hi havia 49 imputats. Tot i això, aquesta xifra ha disminuït en arxivar-se quatre de les vuit peces, a petició de la mateixa Diputació de Barcelona. A petició de la Guàrdia Civil, el togat ha sol·licitat a 19 bancs i a una entitat de pensions dades sobre els comptes bancaris de Castells i la parella. No només requereix que se l’informi sobre els moviments, sinó que també es determinin les seves contrapartides i l’«origen i destinació» d’aquests fons.

També insta a que s’explicitin altres productes bancaris, com ara imposicions a terminis, assegurances, plans de pensions, dipòsits o fons d’inversió. El jutge argumenta que aquesta mesura és «idònia i necessària» per a la «investigació del fet delictiu i que resulta raonable i proporcionada», atès que la invasió de la intimitat dels titulars dels comptes «és mínima». Destaca que «es tracta d’investigar la comissió d’un presumpte delicte de malversació de fons públics» i, «ateses les característiques en la manera de produir-se», és aconsellable la petició d’informació als bancs. La Guàrdia Civil dóna més pistes del que es busca. A l’escrit on sol·licitava el manament judicial per demanar la informació als bancs, els agents assenyalen que es pretén «comprendre més àmpliament l’origen i la destinació» dels fons de la diputació i determinar, si s’escau, «l’existència d’un presumpte guany patrimonial no justificat i que es pogués trobar relacionat amb l’activitat laboral» de Castells «vinculada a la Diputació de Barcelona».

Els investigadors consideren estrany que l’encausat «té o ha tingut» comptes i productes a 23 entitats bancàries i la seva dona, en nou. El 24 maig del 2018, uns 500 agents de la Policia Nacional (llavors portaven el cas i ara l’investiga la Guàrdia Civil) van desplegar una macrooperació amb 20 escorcolls i 30 detencions arran d’aquest presumpte cas de corrupció a la Diputació de Barcelona. Els delictes suposadament es van cometre a l’època de Salvador Esteve (CiU) com a president. Entre els arrestats hi havia Castells, que va quedar lliure.

L’operació Estela investiga el repartiment irregular de fons a empreses, fundacions i patronals que havien de ser destinats a prestar assistència tècnica a països en vies de desenvolupament.