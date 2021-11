Aquestes són les reaccions dels diferents partits polítics als pressupostos del Govern:

El PSC avisa que no els agraden els pressupostos i deixa «tots els escenaris oberts»

La portaveu del PSC-Units, Alícia Romero, ha afirmat que a hores d'ara «tots els escenaris estan oberts» pel que fa al seu posicionament de cara als pressupostos de la Generalitat per al 2022, però ha avisat que els comptes presentats pel conseller Jaume Giró aquest dimarts no els agraden. Ha explicat que treballaran esmenes per intentar millorar els pressupostos i ha recordat que la presentació d'esmenes a la totalitat no acaba fins al 22 de novembre al matí. Entre els aspectes que no agraden als socialistes hi ha la inversió prevista en atenció primària, indústria, educació o universitats. Romero ha lamentat que l'executiu no els hi ha trucat i s'ha queixat que el Govern tingui com a soci preferent la CUP, que és «desestabilitzadora».

Vox preveu presentar esmena a la totalitat als pressupostos del Govern i estudia portar-los al Consell de Garanties

Vox preveu presentar esmena a la totalitat als pressupostos del Govern per al 2022 i estudia portar-los al Consell de Garanties Estatutàries. Així ho ha explicat el diputat Antonio Gallego, aquest dimarts en roda de premsa al Parlament, després que el conseller Jaume Giró presentés el projecte dels comptes per l'any que ve. El dirigent del partit d'extrema dreta ha afirmat que la gent «mitjanament normal» pot estar «preocupada» si els pressupostos depenen de la CUP. «Anem malament si el futur de Catalunya depèn dels anticapitalistes», ha advertit. Gallego també ha assegurat que Vox no hauria destinat «ni un euro» a la conselleria «folklòrica» de Feminismes ni tampoc a la d'Exteriors, així com tampoc per a la «normalització lingüística».

La CUP considera «arriscat» que el Govern aprovi els pressupostos sense haver tancat un acord amb ells

La CUP considera «arriscat» que el Govern aprovi els pressupostos sense haver tancat un acord amb ells. Ho ha dit el diputat Xavier Pellicer, qui ha lamentat que, malgrat tot, l'executiu hagi apostat per tirar endavant amb la tramitació dels comptes. En aquesta línia, els anticapitalistes han avisat que hi volen veure reflectits «un gir a l'esquerra» i «l'avenç en l'autodeterminació» i han assegurat que serà amb aquest marc que «condicionen i condicionaran» la tramitació dels comptes. «Seguirem treballant perquè hi hagi els canvis que el país reclama», ha subratllat Pellicer fent referència als resultats electorals sorgits de les eleccions del 14-F.

En Comú Podem emplaça Aragonès a obrir una «negociació real» sobre els pressupostos per poder-los «reorientar»

En Comú Podem ha emplaçat el president del Govern, Pere Aragonès, a obrir una «negociació real» sobre els pressupostos de la Generalitat del 2022 i així poder-los «reorientar». «Som on érem, disposats a negociar», ha exposat el portaveu dels comuns, David Cid, després de conèixer les xifres aquest dimarts. Els de Jéssica Albiach veuen «mancances» en polítiques per combatre la desigualtat, en reforçar els serveis públics o en abordar l'emergència climàtica i fer un canvi de model productiu. D'altra banda, Cid ha dit que «l'esforç» que fa el Govern perquè els comptes siguin expansius «és igual a zero», ja que els recursos provenen dels fons Next Generation, la reforma fiscal i les transferències previstes als pressupostos generals de l'Estat.

El PPC presentarà una esmena a la totalitat als pressupostos i nega que siguin «els més importants de la història»

La diputada del PPC al Parlament Eva Parera ha anunciat aquest dimarts que presentaran una esmena a la totalitat al projecte de pressupostos de la Generalitat que ha aprovat el Govern. Ho ha dit en una roda de premsa en què ha assegurat que no són «els més rellevants de la història» com ha dit el conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, i ha posat en dubte que l'augment del 17% del pressupost que ha explicat Giró sigui real. «Fa una mica de trampa i ens compara aquests pressupostos amb els aprovats l'abril de 2020, que han sofert diverses modificacions», li ha plantejat. Preguntada per si duran els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, ho ha considerat precipitat ara com ara, però ha garantit que ho valoraran «sens dubte».

ERC celebra que els pressupostos siguin «expansius» i insisteix que «l'única prioritat» és aprovar-los amb la CUP

ERC ha celebrat aquest dimarts a la tarda que els pressupostos que ha aprovat avui el Govern siguin «expansius». En roda de premsa al Parlament, la diputada Raquel Sans ha insistit que «l'única prioritat» de l'executiu és que la cambra doni llum verda als comptes amb el suport de la CUP: «Hi posarem tots els esforços», ha remarcat. La diputada republicana també ha afegit que veu «marge» perquè la partida sobre Habitatge es pugui ampliar i s'apropi als 1.000 milions d'euros que exigeixen els cupaires, tal com consta a l'acord d'investidura entre la CUP i ERC. La partida, que ara és de 750 milions d'euros, «no és suficient», segons ha reconegut Sans, i es pot «parlar i negociar». El conseller d'Economia, Jaume Giró, ha dit aquest migdia que hi veu poques opcions.